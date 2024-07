Gattuso: Potpisao bih da ne dovedemo nikoga, a da dobijemo nove terene

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Zvonimir Šarlija te trener Hajduka Gennaro Gattuso najavili su prvu europsku utakmicu sezone.

Hajduk u četvrtak na Poljudu s početkom u 21 sat prvu utakmicu 2. kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Suparnik splitskoj momčadi bit će HB Torshavn.

Šarlija je odgovorio na pitanje sada kad imaju Ivana Rakitića hoće li biti prvi u HNL-u.

“Ako ćemo imati najviše bodova, onda ćemo biti prvi.”

O sutrašnjim protivnicima:

“Mi smo šampioni u podcjenjivanju. Ovaj put to neće biti slučaj. Analiziramo ih, gledamo, respektiramo. Zaista su ozbiljna momčad.”

On i Uremović ste par?

“Svi smo odradili pripreme, nas dvojica smo gurali dobro lani, ali tu su i Prpić i Elez…”

Kakav je osjećaj pred sezonu?

“Bilo je puno promjena. Nadam se da dolaze neka mirnija vremena za klub. Odradili smo super pripreme i nadam se dobroj sezoni. Nemamo još jasnu sliku kako ćemo izgledati, tek je početak, ali mogu obećati da ćete gledati jedan drugačiji Hajduk. Favoriti smo sutra, sve osim prolaza bilo bi veliko iznenađenje. Ali nećemo s tim stavom ući u utakmicu, spremit ćemo se kao da igramo protiv top ekipe. Nogomet je nepredvidljiv, ali nadamo se prolazu. Želimo se vratiti na uzvrat čiste mreže. Bez obzira što više ne vrijedi gol u gostima, tome se nadamo. Uvijek imamo jaku podršku s tribina. Uživat će gledatelji, uživat ćemo i mi i vjerujem da ćemo na kraju svi slaviti.”

Hoće li Perišić i Melnjak krenuti od prve minute i hoće li Rakitić izaći na teren da ga publika pozdravi?

“Vidjet ćete Rakitića, moći ćete ga pozdraviti, ali neće igrati. Još ne znamo tko će startati, ali Ivan će raditi s ostalim igračima ovaj tjedan i od idućeg tjedna ga možemo očekivati u sastavu”, rekao je trener Gattuso.

Što očekuje Gattuso sutra?

“Sve utakmice su teške. Ne postoji lagan rival. Momčad s Torshavn igra dobar nogomet. Trener im radi odličan posao. Vidjeli ste na priprema u Sloveniji da nema lakih utakmica. Nema lakih rivala. Teren će biti težak, ali nećemo se vaditi. Idemo pobijediti utakmicu.”

Je li razmišljao o pojačanjima i postoji li neki igrač iz Serie A koji bi mogao pojačati Hajduk?

“Igrači koje imamo za nas su najbolji na svijetu. Ne trebamo pričati o novim igračima već o infrastrukturu. 300, 400 dječaka trenira na istim terenu kao i prva momčad. Istog trenutka bih potpisao da ne dovedemo nikoga, a da dobijemo tri nova terena. Prava infrastruktura dovodi mlade igrače. Hajduk kao veliki klub zaslužuje bolju infrastrukturu.”

Što Hajduk mora napraviti da bi bio konkurentniji za naslov?

“Pohvalio bih cijelu ekipu. Visok intenzitet treninga je iza nas. Bili smo odlično. Bolje možemo poraditi na mentalitetu. Novi nogomet nudi pet pro,jena, zato nema više titularnih igrača koji moraju uvijek igrati. Ne želim vidjeti igrače s klupe kako ulaze na teren nadureni. Želim da budu nabrijani jer već sutra mogu biti tu od prve minute. Mi smo jedna obitelj.”

Kakva je momčad s Farskih Otoka?

“Svaki dan radimo na pripremi ove utakmice. Svaki dan sam po 10 do 12 sati posvećen analizi. Danas smo u 8:35 imali analizu s igračima. Svaki aspekt smo prošli. Od njih možemo očekivati da igraju agresivno, navikli su na Farskim Otocima pobjeđivati, zabijaju tamo puno golova, ali vjerujem da sutra neće igrati tako otvoreno. No, imamo opciju i za slučaj da se povuku.”

Je li Hajduk favorit i može li pobijediti u obje utakmice zbog nacionalnog koeficijenta?

“Ne postoje lagane utakmice. Mislite li da će oni igrati samo na kontre, onda se varate. No, naše su prednosti 20 stupnjeva više i publika. Ali, uzvrat će biti 20 stupnjeva manje i umjetan teren. Razliku čini da pobjeđuje momčad koja je gladna koja ima poštovanje prema suparniku. Stalno treba biti u igri i povezani. Naglašavam da je mentalitet bitan. Hvala klubu na uvjetima. Imamo pet televizija po cijelom klubu i igrači u svakom trenutku, čak i pod tušem, mogu vidjeti snimke naših protivnika. Hajduk je veliki klub, nismo amateri, a samo amateri mogu podcijeniti protivnika.”

Na Visu je bio na promociji knjige Ratni Hajduk. Je li shvatio koliko je Hajduk veliki klub?

“Znao sam i prije koliko je Hajduk veliki klub. Zato sam i došao tu. Zato hvala Kaliniću što me doveo. Vidim djecu s obilježjima Hajduka, murale po cijelom gradu i to me veseli. Važna je obitelj. Ne možemo graditi kuću bez temelja. Bez temelja će se kuća srušiti. Zato apeliram na sve da se pojača infrastruktura. Hrvatska ima talent, imali ste rat, a onda ste uzimali medalje na SP-ima. U Italiji vas zovemo Brazilcima Europe. Da imate bolje infrastrukturu, bili biste prvaci. Vi ste novinari, možete pomoći. Nemojmo da sve ostaje na priči. Jedan igrač može se prodati za dva, tri milijuna, a s tim novcem se može izgraditi dva, tri terena. “

Je li nervozan pred sutrašnji dvoboj?

“Naravno da sam napet. Ne spavam tri dana. Kad igram na karte sa sinom, nervozan sam. Onda možete misliti kako će mi biti pred 40 tisuća ljudi. Bitno je da mi nametnemo ritam. Sviđa mi se u Hajduku da me svi prate. Kad se okrenem, vidim da me svi slijede i zato je moja odgovornost velika. Neću vam nikad obećati prvenstvo ili Kup, ali krvlju vam mogu obećati da će svaki igrač poginuti na teren jer igra za Hajduk. “