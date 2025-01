Ivano Balić ekskluzivno za SK o igri Hrvatske i ‘očajničkom’ potezu izbornika

Podijeli :

Ivano Balić, jedan od najboljih rukometaša svijeta svih vremena, ekskluzivno se za Sport Klub osvrnuo na igre Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

Kada je 2015. godine Ivano Balić – vlasnik svjetskog i olimpijskog zlata – odlučio otići u igračku mirovinu trofejni hrvatski sport ostao je bez velikana, uz Patrika Ćavara zasigurno najboljeg rukometaša na ovim prostorima.

Nakon uvodnih pobjeda Hrvatske na Svjetskom prvenstvu nad Bahreinom i Argentinom, 45-godišnji Balić ekskluzivno za Sport Klub podijelio je neka svoja razmišljanja.

Kako ste vidjeli igru Hrvatske u prve dvije utakmice u skupini. Možemo li biti zadovoljni?

“Pa da, mislim da možemo. Naši su dobro otvorili, dobro su igrali u obje utakmice i baš su se trudili. Moram reći kako je stvarno voljni moment na najvišem nivou.”

Bili ste uključeni kao pomoćni trener u stožer hrvatske reprezentacije, a s druge strane ste kao igrač osvojili gotovo sve što se može, između ostalog olimpijsko i svjetsko zlato.

“Dobro, mislim da su ovi igrači praktički isti oni koji su bili u momčadi dok sam ja bio u stožeru reprezentacije. Kao trener mogu reći samo kako se vidi da su sazrjeli. Dakle, da su stariji, da su stekli iskustvo te kako su gotovo svi ostavili traga u Ligi prvaka. Neki su otišli igrati u inozemstvo, neki će sad otići igrati vani. Mislim da su danas svi redom bolji igrači što su bili prije i da su spremni i zreli za velike stvari! Sad igraju kao pravi igrači.”

Koliko je po vama Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson promijenio stil igre?

“Što se novog izbornika tiče mogu reći kako ne možeš puno toga promijeniti kad je način igre u pitanju. OK, možeš zbog tog iskustva pokupiti neke stvari pa se možda malo drugačije postavljaš. Možda je uveo nešto drugačije, nešto novo kad je napad u pitanju jer uvijek treba tražiti neko novo rješenje. Neki su igrači dok su stasali malo promijenili stil igre, neki su fizički ojačali. Stekli su ono iskustvo koje ti je važno, ne samo u sportu, nego u bilo kojoj sferi života.”

No, bez problema ne možemo. Zbog ozljede legendarnog Domagoja Duvnjaka izbornik Sigurdsson sjetio se Igora Karačića koji je praktički bio prekrižen jer je ispao prekobrojan. Kako to komentirate jer to je ipak ključna pozicija u rukometu (srednji vanjski) na kojoj ste i vi igrali?

“Da, to je definitivno najvažnija pozicija u rukometu. Kara (Karačić) je igrač koji pokazuje kroz cijelu karijeru da je vrlo, vrlo kvalitetan i da sigurno može odgovarati bilo kojem treneru. Mislim da mu, pošto je bio dugo godina u reprezentaciji, neće biti problem uklopiti se. Dobro, imamo mi Cindru (Luka Cindrić), imamo i Pavlovića koji je, malo što sam ga ja vidio, pokazao da ima velik potencijale da se može razvijati kao igrač.”

Tko su po vama glavni kandidati za medalje jer nekako se stalno provlači kako su isti favoriti. Koliko realno, uz malo sreće, daleko može Hrvatska?

“Možeš doći daleko kad imaš pravog golmana. Na taj način možeš biti konkurentan u svakoj utakmici. Mi imamo to u Kuzmi i Pešiću. Ja se nadam samo da će nastaviti tako braniti. Ako slučajno jednog ne bude išlo, drugi će uskočiti. Favoriti su isti zato što oni najviše ulažu u rukomet krenuvši od mladih pa se to onda to vidi na kraju i u seniorskoj reprezentaciji. Po meni su to Danska, Švedska i Francuska. Oni su, ajmo reći, najtalentiraniji.”