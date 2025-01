Dinamo je već bio na korak do njegova dovođenja, sad ga žele i Hajduk i Rijeka?

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Tri najveća kluba u Hrvatskoj žele istog napadača.

Kako donosi talijanski insajder Lorenzo Lepore, Rijeka, Hajduk i Dinamo žele alžirskog napadača Monsfera Bakrara. On bi mogao napustiti New York City, za koji je u 2024. odigrao 35 utakmica i postigao četiri gola. Bakraru ugovor s New Yorkom vrijedi do kraja 2026.

Bakrar je sezonu 2022./2023. proveo u Istri te je u toj sezoni zabio osam i asistirao za dva gola u 31 nastupa.

Dinamo je Bakrara već htio u ljeto 2023., tada su pregovori zapeli u zadnjoj fazi, iako je već bila dogovorena posudba uz opciju otkupa od 1,1 milijun eura. Tada je Bakrar dobio ponudu iz MLS-a od dva milijuna eura od New York Cityja.

Glasine o novom interesu Dinama za Bakrara pokrenuo je alžirski novinar Brahim Hanifi, koji je tvrdio da je Dinamo poslao New York Cityju službenu ponudu od dva milijuna eura, ali da su je Amerikanci odbili. Onda je tvrdio i da je Dinamo spremio novu ponudu, ali su Plavi u međuvremenu dogovorili dolazak napadača Wilfrieda Kange.