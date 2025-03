Gattuso: Najvažnije je ne izgubiti, a s Cannavarom nisam pričao otkad je potpisao za Dinamo

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/hajduk.hr

Hajdukov trener Gennaro Gattuso najavio je najveći hrvatski sportski derbi protiv Dinama u nedjelju.

“Mi i oni ulazimo u utakmicu nakon poraza. Moramo biti koncentrirani, ne smijemo napraviti iste greške kao u zadnjoj utakmici. Ako to ponovimo, teško možemo očekivati da ćemo izvući pozitivan rezultat”, rekao je Gattuso na konferenciji za medije uoči derbija s Dinamom u 24. kolu SuperSport HNL-a u nedjelju od 15 sati na Maksimiru.

Na kome je veći pritisak?

“Svaki trener ima pritisak. Kada treniraš Hajduk ili Dinamo onda si stalno pod pritiskom.”

Tko može, tko ne može?

“Zadnja dva dana Uremović je imao manjih problema, kao i Rakitić i Kalik. Vidjet ćemo tko će biti na dispoziciji.”

Lučić nije u formi?

“Lučić je jedan od najboljih vratara u ligi. Kod trećeg gola protiv Rijeke nije samo on pogriješio, trojica igrača su se loše postavila. Imamo povjerenje u njega.”

Jeste li pričali s Fabijom Cannavarom?

“Prema Fabiju imam veliki respekt i poštovanje. Čuli smo se kada je potpisao za Dinamo, ne i nakon toga. On je primjer pravog kapetana. Odigrali smo 70 utakmica zajedno u dresu reprezentacije, ponosan sam na to vrijeme.”

Kakav će Hajduk biti u Maksimiru?

“Najvažnije je da odigramo veliku utakmicu bez straha. Dinamo je skup jako vrijednih igrača. U negativnom su nizu, a mi trebamo pokazati da je ovo protiv Rijeke bila nesretna epizoda.”

Je li najvažnije ne izgubiti?

“Da, to bi bilo jako važno. Ali, ako tako razmišljamo onda nas to vodi u obranu, a to bi voljeli izbjeći.”

Dinamu se možda vraća Bruno Petković, mijenja li to išta?

“Ne. Dinamo ima tri jako kvalitetna napadača. Petković je iskusan igrač, ali već neko vrijeme ne igra. U fazi je povratka, trebat će mu vremena da se vrati u ritam.”

Gattuso je za kraj prokomentirao i svojevrsni navijački rat Torcide i Bad Blue Boysa, nastao odlukom Dinama da Hajdukovim navijačima ne dozvoli onoliko ulaznica za južnu tribinu koliko su tražili.

“Šteta što naši navijači ne mogu doći u većem broju, da ih bude 3-4 tisuće kao što je to bilo ranije. Znam da klub radi intenzivno na tome da omogući navijačima što više ulaznica. Bit će tužno vidjeti pola tribine prazno.”