Garcia: ‘Za Rijeku ćemo se pripremati s pola momčadi’

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijek 2:0 u derbiju 13. kola SHNL-a. Golove za pobjedu Hajduka zabili su kapetan Filip Krovinović u petoj minuti utakmice i Michele Šego u 94. minuti. Osijek je od 65. minute igrao s igračem manje nakon što je lijevi bek Roko Jurišić dobio drugi žuti karton.

Nakon pobjede, Gonzalo Garcia nije skrivao zadovoljstvo:

“Dobro je otići na stanku s pobjedom. Vratili smo se na svoj stadion nakon niza gostujućih utakmica. Svaki igrač je obavio svoj posao, igrali smo u dobrom sustavu, zbog čega nismo primili gol. Mislim da Osijek nije imao ozbiljnih prilika, ako se dobro sjećam. Igrači naporno rade i to se vidi.”

Dotaknuo se i igre Osijeka pod Sopićem:

“Znali smo tko je Sopić i što možemo očekivati. Na početku je bilo teže jer su nas pritiskali, ali smo iz prve šanse zabili gol. Najvažnije je da smo nastavili raditi ono što uvijek radimo — puno igrača ulazi u zadnju trećinu i zabijamo. Kontrolirali smo utakmicu, a to je najbitnije.”

Osvrnuo se i na kasnu zamjenu u 84. minuti:

“Svi su obavili svoj posao, pa nije bilo potrebe za promjenama. Razmišljali smo i o reprezentativnoj stanci, neki će igrati za svoje reprezentacije, a moramo razmišljati i o njima. Igrači su obavili dobar posao i pozvani su, što je dobro za njih, ali ne i za mene jer ćemo trenirati bez njih. Za utakmicu s Rijekom pripremat ćemo se s pola momčadi, ali naš fokus je na tom susretu.”