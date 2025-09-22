Garcia uoči Kupa neće pred novinare, ali razlog tome nije poraz u derbiju

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk u srijedu od 17 sati gostuje u Koprivnici gdje se sa momčadi četvrte lige susreće u šesnaestini finala Kupa.

Momčad s Poljuda zaigrat će tako opet četiri dana nakon poraza u najvećem hrvatskom derbiju, gdje ih je Dinamo u Splitu porazio 2:0. Garcijini će odabranici pokušati vratiti pobjednički ritam, a protivnik je trenutno prva momčad četvrte lige hrvatskog nogometa.

POVEZANO VIDEO / Karačić o derbiju na Poljudu: ‘Lakše je promijeniti sastav plutonija nego mentalitet Hajduka’

Koprivnicu kao kapetan vodi Marko Lešković, nekoć igrač Dinama, Rijeka i Osijeka, a u momčadi je i Arijan Brković, također poznato lice s prvoligaških i drugoligaških travnjaka. Ove im je sezone stiglo i 13 igrača Slaven Belupa, od kojih su desetorica na dvojnoj registraciji, a trojica na posudbi.

Splićani su veliki favorit susreta, a trener Gonzalo Garcia se uoči utakmice neće obraćati medijima. Kako objašnjava Germanijak, razlog za to nije poraz u derbiju, već to što s Poljuda smatraju da nema potrebe da se trener obraća novinarima uoči šesnaestine finala Kupa.