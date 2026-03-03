Garcia ostao bez još jednog igrača protiv Rijeke, otišao je u Beograd?

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Trener Gonzalo Garcia u novim problemima.

Hajduk u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Rijeke na Rujevici (20 sati). Već od ranije na listi ozlijeđenih u momčadi Hajduka su Ivica Ivušić, Bruno Durdov i Iker Almena, a zbog suspenzije nema ni Nike Sigura u Jadranskom derbiju.

No, nije tu kraj mukama za Garciju. Kako donosi Dalmatinski portal, protiv Rijeke će Hajduk morati i bez stopera Zvonimira Šarlije. Navodno Šarlija ima problema s trbušnim zidom.

Ozljeda je to koja stopera Hajduka muči već neko vrijeme, a pomoć je odlučio potražiti u Beogradu gdje većina sportaša pokušava riješiti i ubrzati povratak nakon sličnih tegoba.