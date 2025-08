Garcia: Naravno da je bilo ekstra stresa protiv Zire. Trebamo igrače, ne znam ništa o Marešiću

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hajduk se nakon Zire okreće prvenstvu gdje u nedjelju stiže Istra 1961 na Poljud.

Emotivna će to utakmica biti i za Gonzala Garciju koji je prije dolaska u Split vodio upravo pulsku momčad. Trenera Hajduka najavio je sutrašnji ogled.

“Naravno da imam emocije prema Istri. Dao sam im 1000%, imam velike osjećaje prema ljudima u klubu i grupi igrača. Imam osjećaj da im se nisam rekao doviđenja. Bit će teško, igrače dobro poznajem. Bili smo jako povezani. Neke smatram i prijateljima.

Očekujem tešku utakmicu, imaju odličnog trenera. Bit će još jača Istra nego prošle sezone. Profesionalac sam, emocije ću ostaviti po strani”, rekao je Garcia koji se osvrnuo i na pitanje postaje li Marešić igrač Hajduka nakon utakmice:

“Ne znam. Imam svoje želje, ali zaista ne znam. Istina je da trebamo igrače, ali ne znam ništa o Marešiću.”

Upitan je i tko će zamijeniti Livaju protiv Istre.

“Ne znam točno. Trenirali smo jučer ujutro, danas ćemo trenirati poslijepodne u 19 i onda ćemo vidjeti kakvi su fizički i psihički. Imamo par opcija, nemamo napadača, pa ćemo morati naći soluciju za utakmicu. Moram još vidjeti kakvi su igrači.”

U četvrtak su Splićani odigrali tešku i borbenu utakmicu koja je trajala 120 minuta.

“Istina, svi su čekali ovu utakmicu, mentalno je bila teška utakmica. Igrali smo u momčadi s debitantom na poziciji stopera, puno mladih igrača u bitnim pozicijama i s bitnim ulogama. To nosi stres, igrali smo protiv Zire, ako ne griješim od siječnja su izgubili jednu utakmicu. Vrlo dobra momčad. Imaju sve da budu veliki problem i to je bio problem. Umorni su igrači, u drugom poluvremenu smo pali, zabili su nam gol u trenutku kada nitko nije vjerovao i očekivao. Naravno da je bilo ekstra stresa, ali kada prođeš taj test onda možeš gledati prema idućem. To je korak više u samopouzdanju.”

U travnju je Garcia s Puljanima pobijedio Hajduk na Poljudu.

“Neće Istra biti puno drukčija. Sličan vezni red, i naprijed će biti sličnosti. Znamo da su talentirani. Stil će biti sličan, imaju sjajnog i iskusnog trenera. Možemo zamisliti sličnu igru, dobre tranzcije, igra s loptom i vrlo opasna utakmica.”

Naravno, glavna tema je bio i Ante Rebić…

“Suspendiran je za sljedeće dvije utakmice. Moći će igrati kad i Livaja. Jučer je odradio par minuta na treningu. Bio je umoran, trebat će neko vrijeme da bude fit. Radit ćemo s njim i dovesti ga do limita. Nadam se da ćemo uspjeti.”