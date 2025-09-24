Garcia nakon pobjede u Kupu: ‘Ni u jednom trenutku se nismo smjeli opustiti’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk je u gostima svladao četvrtoligaša Koprivnicu rezultatom 1:4 i tako osigurao prolaz u osminu finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Dvostruki strijelac bio je Marko Livaja, dok su mrežu domaćina zatresli i Iker Almena te Dario Melnjak. Pogodak za Koprivnicu postigao je Mihael Srbljinović, a domaćini su od 18. minute igrali s igračem manje nakon što je Erik Riđan dobio crveni karton. U sljedećoj fazi Hajduk će igrati protiv Cibalije.

Splitski klub nastupio je u snažnom sastavu protiv Koprivnice, koja u svojim redovima ima igrače s iskustvom u SuperSport HNL-u poput Marka Leškovića i Arijana Brkovića. Trener Gonzalo Garcia odlučio se za sljedeću jedanaestoricu: Toni Silić – Niko Sigur, Zvonimir Šarlija, Edgar Gonzalez, Šimun Hrgović – Hugo Guillamón, Adrion Pajaziti – Anthony Kalik, Ante Rebić, Iker Almena – Marko Livaja.

“Bila je teška utakmica. Igrali smo protiv ekipe koja jako lijepo igra i pritišče. S desetoricom su također lijepo igrali. Oni su dobro ušli u utakmicu, a mi smo stvarali šanse i rano zabili. Utakmica je bila drugačija nakon crvenog kartona.

Međutim, ni u jednom trenutku nismo imali osjećaj da se 100 posto možemo opustiti jer je Koprivnica dobro kombinirala i igrala na duge lopte. Dolazili smo u nepotrebne situacije. Ali na kraju smo došli do 2:1 i bili mirni i kad smo promašili šanse. Rezultat je na kraju bio dobar, iako u Kupu nikad nije lako”, rekao je Garcia.