Garcia nakon pobjede nad Osijekom: ‘Klub je u teškoj poziciji’

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk je u četvrtom kolu HNL-a porazio Osijek s 2:0 te je tako zadržao korak uz vodeći Dinamo. S druge strane, Osijek ima dva boda, ali je problem što u sva četiri kola nisu postigli niti jedan pogodak. Nakon utakmice utakmicu je svoje viđenje dao Garcia.

“Zadovoljan sam zbog toga što smo izgledali kao momčad, kao jaka momčad. Moramo popraviti puno stvari, ali pritskali smo dobro, branili smo se dobro. Imali smo veliko zajedništvo. Jako sam sretan kako smo izgledali na terenu i tako uglavnom izgledamo. Ne mogu reći da je uvijek tako, ali većinom jest.

Svi danas igraju. Marko je zabio gol i onda asistirao. Bamba je igrao dobro, Durdov se bori i polako dolazi u formu. Nekada utakmica ovisi o momentu, lošem dodiru, lošem prekršaju.

Moramo vidjeti što je sa Šarlijom. Nešto je sa zadnjom ložom. On ne zna točno je li puno ili malo. Vidjet ćemo.

Ne mogu reći puno o igračima. Klub je u teškoj poziciji, teško je dovoditi igrače. Pričao sam s Vučevićem i Rakitićem i oni pokušavaju pomoći u poboljšanju ekipe. Nadam se da se možemo pojačati, posebno u broju jer nas je baš malo.

Rijeka je prvak. Oni igraju kao momčad. Svi su uključeni u igru i zato su i prvaci. Nikad ne prestaju, ali igraju dva natjecanja pa im je malo teže igrati. Bit će to teška utakmica. Imaju dobre individualce. Nadam se da će to biti dobra utakmica.”