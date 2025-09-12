Garcia: Livaja je važan, ali i Barcelona može bez Messija

Podijeli :

Nakon reprezentativne stanke nastavlja se HNL, a Hajduk u šestom kolu u subotu od 17 sati gostuje kod Varaždina. Splićani nakon pet kola imaju 13 bodova, isto kao i vodeći Dinamo.

Gostovanje je najavio trener momčadi s Poljuda Gonzalo Garcia.

“Kada je puno igrača izvan momčadi, ne možeš trenirati neke taktičke stvari. Imamo novih igrača, bilo je i mlađih igrača na treninzima. Što se tiče prijateljske utakmice s Posušjem, prvo poluvrijeme je bilo baš loše, u drugom dijelu je bilo bolje. Dali smo minutažu mladima i igračima koji su tek došli“, rekao je pa nastavio o Varaždinu:

“Vrlo su dobra momčad. Dok sam bio u Istri, za mene su to bile najteže utakmice. Vrlo su organizirani, trener ima jasnu ideju, igraju kao momčad. Izgubili su neke igrače, ali mislim da su dolaskom novih i jači u nekim stvarima. Trener radi jako dobar posao, agresivni su, jako dobro se brane i imaju opasna krila.”

Kakva je situacija s Rebićem?

Trenira s momčadi posljednjih nekoliko dana. Fit je, možda ne za cijelu minutažu, ali za dio utakmice. Šarlija je isto na putu oporavka.

Je li vas netko od mladih igrača iznenadio na treninzima?

Svidjeli su mi se neki mladi igrači iz juniora. Za mene je to bilo jako pozitivno iskustvo, sretan sam zbog toga. Ali imamo puno igrača, svi se moraju dokazati i nametati. Sretan sam kad vidim da nas igrači respektiraju i naporno rade.

U kakvom su stanju trojica Španjolaca?

Bit će u kadru. Moraju se boriti za svoju poziciju. Edgar je igrač s iskustvom, mora se adaptirati za našu igru. Ista je stvar i s Hugom. Dobri su momci, naporno rade, adaptirali su se.

Je li Almena u boljem stanju od Gonzaleza i Guillamona?

S nama je tjedan dana. Djeluje fit, mlad je, pametan. On je krilni igrač, drukčije je nego kada si zadnji vezni ili stoper. On se isto mora boriti za mjesto s ostala 3-4 igrača.

Kako se osjećaju Kalik i Bamba nakon reprezentativnih akcija?

Vidjet ćemo danas. Put u Australiju je dug, ali Kalik je trenirao jučer. Bio je malo umoran, ali to je normalno. Bamba je odradio dobar trening. Loše je što su neki igrači išli na dug put, a nisu igrali.

Je li vam se Kalik požalio što nije igrao za Australiju?

Ne, nismo pričali o tome. Bio je sretan što je bio pozvan. Ron i Durdov su isto putovali s reprezentacijom, a nisu igrali. Niko Sigur je zabio za Kanadu. On je igrač koji ima vrijednost, može nam puno toga donijeti.

Može li Šego u subotu biti junak Hajduka, prošle sezone zabio je za Varaždin?

Nadam se da će zabiti sada u drugu mrežu. Sretan sam s njim, igrat će sigurno.

Hoćete li odmah napasti Varaždin ili?

Želimo napasti, odmah ići na pobjedu. Nismo momčad koja kalkulira. Želimo igrati, naravno ne znači da se trebamo otvoriti kao idioti.

Što je s Livajom, mnogi misle da nije kao prije?

Barcelona može igrati bez Messija. Igrači dolaze i odlaze, klub je veći od bilo koga. Livaja kada je dobar može nas učiniti boljima, kreira dobru atmosferu. Naravno da je važan, ali ne smiješ ovisiti o jednom igraču.

Jeste li iznenađeni smjenom Radomira Đalovića?

Volio bih reći da sam iznenađen, ali moderni nogomet je takav. Kada dođeš u klub, kreće odbrojavanje kada ćeš otići. Bio je prvak, plasirao se u Europu, igrači su se borili za njega. To je njihova odluka. Rijeka radi jako dobar posao. Đaloviću želim sreću u Mariboru, da će ponoviti stvari koje je napravio u Rijeci.

Koliko vam znači nagrada za najboljeg trenera mjeseca?

Pukštas je isto zasluženo osvojio nagradu. Napredovao je dosta. Ja sam sretan zbog nagrade, ali to ne znači puno. Stvari se mijenjaju iz dana u dan. Dobivao sam i ranije nagrade za trenera mjeseca.