Galešić saznao koliko dugo neće igrati zbog prekršaja na Lučiću! Kazne i za bakljadu i ružne povike

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 24. kola.

“HNK GORICA se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 24. kola Gorica – Rijeka gostujući navijači (Armada), smješteni na istočnoj tribini, u 61. minuti zapalili pet baklji, od kojih su dvije bačene na tartan stazu iza gola, a dvije u teren za igru zbog čega je došlo do prekida utakmice od 30 sekundi, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 700 eura.

HNK RIJEKA se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 24. kola Gorica – Rijeka gostujući navijači (Armada), smješteni na istočnoj tribini, u 61. minuti zapalili pet baklji, od kojih su dvije bačene na tartan stazu iza gola, a dvije u teren za igru zbog čega je došlo do prekida utakmice od 30 sekundi čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 850 eura.

HNK HAJDUK se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 24. kola Dinamo – Hajduk gostujući navijači (Torcida), smješteni na južnoj tribini, zapalili u 32. minuti dvije baklje koje bacaju na tartan ispred južne tribine, u 34. minuti dvije dimne bombe i tri topovska udara, u 36. minuti dva topovska udara, u 48. minuti dvije baklje koje bacaju na tartan ispred južne tribine, u 51. minuti jednu baklju, u 54. minuti jednu baklju bačenu na tartan ispred južne tribine, u 57. minuti tri baklje bačene na tartan ispred južne tribine, u 67. minuti jednu baklju bačenu na tartan ispred južne tribine, u 68. minuti četiri baklje sve bačene na tartan ispred južne tribine, u 73. minuti četiri dimne bombe bačene na tartan ispred južne tribine, u 75. minuti više od dvjesto i pedeset baklji i dimnih bombi te više od dvadeset topovskih udara i vatrometa koje bacaju na tartan ispred južne tribine od toga je jedna baklja bačena na zapadnu tribinu među domaće gledatelje i pet baklji bačeno je u teren za igru te je došlo do prekida igre u trajanju od 5 minuta i 40 sekundi (točan broj pirotehnike nije bilo moguće utvrditi zbog dima). Gostujući su navijači nadalje, u 83. minuti zapalili tri baklje koje su bacili na teren za igru uz jugozapadni korner, u 86. minuti tri baklje koje bacaju na tartan i četiri baklje koje bacaju na sredinu terena te je došlo do prekida igre od 1 minute i 3 sekunde, u 90+1 minuti tri baklje koje bacaju na tartan i dvije dimne bombe, u 90+3. minuti dvije baklje koje bacaju na tartan, u 90+4. minuti četiri baklje koje bacaju na tartan, u 90+5. minuti dvije baklje koje bacaju na tartan u 90+6. minuti dvije baklje i jednu dimnu bombu koje bacaju na tartan, u 90+8. minuti šest baklji koje bacaju na tartan, u 90+11. minuti tri baklje i jednu dimnu bombu koje bacaju na tartan. Nakon završetka utakmice pale pet baklji koje bacaju na tartan i oštećuju plastične stolice te ih bacaju na tartan. Gostujući navijači oštetili su stotinu trinaest plastičnih stolica na južnoj tribini te su od uporabe pirotehnike nastala oštećenja na umjetnoj travi, reklamnim pločama i na zaštitnoj ceradi – krovu ulaza u tunel igrača, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 50.000 eura.

Kažnjava se i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine (Torcida) u 1. minuti skandirali “Mrzim Dinamo, srpsko ime to“, u 37. minuti skandirali “Visoke peći potpaljujem ja, dva reda koksa, četiri purgera, purger se dere – aaa, bit će pečenja, radujem se jaaa“, u 38. minuti skandirali “Gazi, gazi, gazi purgera”, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 6.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 55.000 eura.

GNK DINAMO se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 24. kola Dinamo – Hajduk domaći navijači (BBB), smješteni na sjevernoj tribini, minutu prije početka utakmice zapalili šest dimnih bombi i topovski udar, u 1. minuti zapalili trideset baklji i jedan topovski udar, u 6. minuti jedan topovski udar i jednu baklju, u 44., 46., 49. i 56. minuti po jednu baklju, u 57. i 63. minuti po dvije baklje, u 66. minuti jednu baklju i jedan strob, u 70. minuti više od sedamdeset baklji od kojih su tri baklje bačene u teren za igru i sedam topovskih udara te je zbog baklji u terenu došlo do prekida igre od 1 minute i 20 sekundi, u 84. minuti zapalili su šest baklji, u 87. i 80. minuti po tri baklje, u 90. i 90+1. minuti po dvije baklje, dok su gostujući navijači Torcida smješteni na južnoj tribini zapalili u 32. minuti dvije baklje koje bacaju na tartan ispred južne tribine, u 34. minuti dvije dimne bombe i tri topovska udara, u 36. minuti dva topovska udara, u 48. minuti dvije baklje koje bacaju na tartan ispred južne tribine, u 51. minuti jednu baklju, u 54. minuti jednu baklju bačenu na tartan ispred južne tribine, u 57. minuti tri baklje bačene na tartan ispred južne tribine, u 67. minuti jednu baklju bačenu na tartan ispred južne tribine, u 68. minuti četiri baklje sve bačene na tartan ispred južne tribine, u 73. minuti četiri dimne bombe bačene na tartan ispred južne tribine, u 75. minuti više od dvjesto i pedeset baklji i dimnih bombi te više od dvadeset topovskih udara i vatrometa koje bacaju na tartan ispred južne tribine od toga je jedna baklja bačena na zapadnu tribinu među domaće gledatelje i pet baklji bačeno je u teren za igru te je došlo do prekida igre u trajanju od 5 minuta i 40 sekundi (točan broj pirotehnike nije bilo moguće utvrditi zbog dima). Gostujući su navijači nadalje, u 83. minuti zapalili tri baklje koje su bacili na teren za igru uz jugozapadni korner, u 86. minuti tri baklje koje bacaju na tartan i četiri baklje koje bacaju na sredinu terena te je došlo do prekida igre od 1 minute i 3 sekunde, u 90+1 minuti tri baklje koje bacaju na tartan i dvije dimne bombe, u 90+3. minuti dvije baklje koje bacaju na tartan, u 90+4. minuti četiri baklje koje bacaju na tartan, u 90+5. minuti dvije baklje koje bacaju na tartan u 90+6. minuti dvije baklje i jednu dimnu bombu koje bacaju na tartan, u 90+8. minuti šest baklji koje bacaju na tartan, u 90+11. minuti tri baklje i jednu dimnu bombu koje bacaju na tartan. Gostujući navijači nakon završetka utakmice pale pet baklji koje bacaju na tartan, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 48.000 eura.

Kažnjava se i zato što su domaći navijači na sjevernoj tribini u 20. minuti i u 79. minuti s navijačima sa zapadne tribine skandirali “Ubij, ubij, ubij tovara“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 3.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 50.000 eura.

Niko Galešić (Dinamo) kažnjava se zabranom igranja na tri utakmice zbog grubog starta – grubog prekršaja koji je za posljedicu imao ozljedu igrača HNK Hajduk.”