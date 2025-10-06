Francuzi: Terzić je prvi kandidat za preuzimanje kluba Ligue 1

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver

Edin Terzić nema angažman otkako je napustio Borussiju Dortmund u lipnju 2024. godine, no francuski L'Equipe piše da je na vidiku novi posao.

Monaco traži zamjenu za Adija Huttera, koji je u u trećoj sezoni na klupi Kneževskog kluba i otvoreno iskazivao nezadovoljstvo izdanjima trenutno petoplasirane momčadi Ligue 1.

Francuzi navode da je Edin Terzić prvi kandidat za preuzimanje Monaca te da dogovor oko novog trenera osobno vodi vlasnik kluba Dmitrij Rybolovljev.

Terzić je rođen 1982. u Njemačkoj, a trenersku karijeru je gradio je kroz skautske i analitičarske poslove te kao pomoćnik Slavenu Biliću u Beşiktašu i West Hamu, prije nego što se vratio u Borussiju Dortmund s kojom je 2023. do posljednjeg kola bio u utrci za naslov Bundeslige te 2024. stigao do finala Lige prvaka.