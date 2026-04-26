FOTO / Pogledajte koreografiju BBB-a za 115. rođendan Dinama

Sport Klub / Hana Cvijanović

Remijem Rijeke i Hajduka na Rujevici Dinamo je osvojio svoj 26. naslov prvaka Hrvatske, a zanimljivo je da se to dogodilo na njihov 115. klupski rođendan.

Povodom obljetnice Bad Blue Boysi su napravili posebnu koreografiju koju su izvisili pred početak susreta s Varaždinom.

Dinamo je već osigurao naslov pa će mu ovaj susret biti samo revijalan, no Varaždinu će nešto značiti jer se oni i dalje bore za osiguravanje trećeg mjesta u SuperSport HNL-u. Trenutačno imaju četiri boda više od Rijeke, a do kraja imaju još pet utakmica računajući susret s Dinamom.

Rijeka do kraja ima još četii kola, a oni u sljedećem susretu mogu pasti na peto mjesto ako izgube od Lokomotive.