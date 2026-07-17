Finale SP-a kao Super Bowl: Poluvrijeme će biti duže nego inače, evo koliko će trajati

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver

FIFA je potvrdila koliko će trajati odmor između dva poluvremena u finalu Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, koje će se u nedjelju igrati na stadionu MetLife. Poluvrijeme će trajati 17 minuta, odnosno dvije minute dulje nego što je uobičajeno, prenosi Marca.

Španjolski i Argentinski nogometni savez obaviješteni su da će nastupi Shakire, Madonne i Justina Biebera tijekom poluvremena trajati ukupno 11 minuta. Time su odbačene ranije špekulacije da bi zbog bogatog glazbenog programa stanka mogla biti produljena na više od 30 minuta.

Preostalih šest minuta iskoristit će se za postavljanje i uklanjanje pozornice te zalijevanje travnjaka. Upravo je stanje terena bilo jedna od tema uoči finala jer je španjolska reprezentacija ranije izrazila nezadovoljstvo suhim travnjakom na MetLifeu, koji je tijekom prethodnih utakmica usporavao protok lopte.

Pravila vezana uz stanke za osvježenje ostaju nepromijenjena. Zbog očekivano visokih temperatura sudac će, kao i tijekom ostatka prvenstva, jednom u svakom poluvremenu zaustaviti igru kako bi se igrači mogli osvježiti.