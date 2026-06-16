Vatreni sletjeli u Dallas, Dalić razveselio navijače

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Hrvatska reprezentacija doputovala je u Dallas, mjesto odigravanja utakmice protiv Engleske u sklopu Svjetskog prvenstva.

Izabranici Zlatka Dalića sretno su sletjeli u teksašku zračnu luku nakon čega su se odmah zaputili prema hotelu koji će im biti privremena baza.

Dok su reprezentativci nakon leta produžili ravno u svoje sobe na odmor, izbornik Zlatko Dalić zadržao se ispred hotela kako bi pozdravio skupinu hrvatskih navijača koji su pjesmom i navijanjem dočekali ekipu u Americi.

Vatreni su u Dallas stigli maksimalno fokusirani, svjesni težine zadatka koji ih čeka. Očekivanja javnosti su velika, a u taboru reprezentacije vlada optimizam i vjera da se protiv Engleza može ostvariti pozitivan rezultat.

Utakmica između Hrvatske i Engleske na rasporedu je u srijedu s početkom u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu. Odmah po završetku susreta, ekspedicija hrvatske reprezentacije vraća se u svoj stalni kamp u Alexandriji, gdje će nastaviti pripreme za preostale izazove na Mundijalu.