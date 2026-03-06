U šoldima je sve: Na Svjetskom prvenstvu utakmice će se prekidati zbog reklama

FIFA World Cup 6. ožu 202615:30 0 komentara
AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. svako će poluvrijeme imati kratku trominutnu stanku.

FIFA navodi da se pauza uvodi zbog hidratacije igrača, ali će ujedno omogućiti televizijama emitiranje reklama. Turnir će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Prema pravilima, reklame se ne smiju prikazivati prvih 20 sekundi nakon sučeva zvižduka za početak pauze, a prijenos se mora nastaviti najmanje 30 sekundi prije nastavka igre. To oglašivačima ostavlja nešto više od dvije minute reklamnog prostora.

Televizije tijekom stanke mogu ostati u prijenosu, prebaciti se u studio ili emitirati oglase. Ako se reklame prikazuju uz sliku s terena, oglašivač mora biti službeni partner FIFA-e, dok se u klasičnom reklamnom bloku može oglašavati bilo koja tvrtka.

Ovakav model podsjeća na praksu u američkim sportovima, a kritičari ističu da bi novi format mogao donijeti stotine milijuna dolara dodatnih prihoda te dodatno približiti nogomet strukturi sportova u SAD-u.

