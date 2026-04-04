Talijani ostali ‘kratkih rukava’: Igrači tražili premije u slučaju pobjede protiv BiH, a onda se ukazao Gattuso

Riječ je o ukupno 300 tisuća eura, odnosno oko 10 tisuća po igraču, koji bi bio isplaćen u slučaju plasmana na turnir.

Ipak, tadašnji izbornik Gennaro Gattuso prekinuo je takve razgovore, poručivši kako o premijama nema smisla raspravljati prije nego što se izbori plasman. Smatrao je da fokus mora biti isključivo na utakmici.

Italija je na kraju izgubila od Bosne i Hercegovine nakon jedanaesteraca, nakon čega je Gattuso podnio ostavku. Time su Talijani treći put zaredom ostali bez nastupa na Svjetskom prvenstvu, a nakon neuspjeha odstupili su i čelnici saveza, uključujući predsjednika Gabrielea Gravinu i šefa delegacije Gianluigija Buffona.

Prema navodima istog izvora, dio igrača pokušao je nagovoriti Gattusa da ostane, no on je to odbio. Cijela situacija oko bonusa ocijenjena je kao pokazatelj pogrešnog pristupa dijela momčadi uoči jedne od najvažnijih utakmica.