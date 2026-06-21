Španjolska uvjerljivom napadačkom predstavom srušila Saudijsku Arabiju

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Španjolska je u drugom kolu Svjetskog prvenstva s uvjerljivih 4:0 bila bolja od Saudijske Arabije. Tako je Furija popravila loš dojam iz prvog kola kada su remizirali s debitantima iz Zelenortske Republike.

Luis de la Fuente je napravio nekoliko promjena u sastavu, a ključno je bilo uvođenje Laminea Yamala koji nije bio u potpunosti spreman za prvi susret. Tako je zvijezda Barcelone protiv Zelenorćana ušla s klupe, a protiv Saudijaca je već nakon 11 minuta pokazao klasu.

Na asistenciju Mikela Oyarazbala zabio je za 1:0 i otključao obranu Saudijske Arabije. Kasnije je asistent prvog pogotka zabio za 2:0 u 21. te za 3:0 Španjolske u 24. minuti.

Iako je španjolski izbornik iz igre na poluvremenu izvukao Yamal i Oyarzabala, Furija nije stala. Već u 49. minuti na semaforu je bilo 4:0 kada je nakon udarca Marca Cucurelle u svoju mrežu loptu poslao stoper Hassan Altambakti.

Nakon tog gola intenzitet je pao pa do kraja susreta nismo vidjeli nijedan gol te je Španjolska slavila s 4:0 i tako preuzela vrh skupine H.

Večeras u ponoć svoju utakmicu drugog kola igraju Urugvaj i Zelenortska Republika koje su u prvom kolu remizirale sa Saudijcima, odnosno sa Španjolcima.