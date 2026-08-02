Evo kad bi se mogla odigrati odgođena utakmica Rijeke i Dinama

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Utakmica drugog kola SuperSport HNL-a između Rijeke i Dinama odgođena je zbog europskih obveza oba kluba, a novi termin zasad nije određen.

Prvotno je dvoboj na Rujevici bio zakazan za vikend osmog kolovoza, no zbog rasporeda kvalifikacija nije bilo moguće pronaći odgovarajući termin. Dinamo igra utakmice trećeg pretkola Lige prvaka četvrtog i 11. kolovoza, dok Rijeka nastupa u trećem pretkolu Konferencijske lige šestog i 13. kolovoza. Ostatak kolovoza također je praktički popunjen jer bi oba kluba, u slučaju prolaska, igrala i play-off europskih natjecanja.

Prve realne mogućnosti otvaraju se u rujnu. Kao najizgledniji termini nameću se deveti i 16. rujna, no konačan izbor ovisit će o tome u kojem će europskom natjecanju Dinamo nastaviti sezonu. Ako Modri izbore Ligu prvaka, otpada opcija devetog rujna, dok 16. rujna nije moguć u slučaju plasmana u Europa ligu.

Ako se susret ne uspije odigrati u rujnu, jedna od opcija je kraj listopada, no tada bi Rijeka i Dinamo mogli odigrati čak dva međusobna derbija u razmaku od svega nekoliko dana, što nije idealno ni za klubove ni za organizatore.

Zbog toga se kao najčišće rezervno rješenje nameću prvi ili drugi prosinca, kada nema utakmica europskih natjecanja. Prema propozicijama SuperSport HNL-a, odgođeni susreti zbog UEFA-inih natjecanja trebali bi biti odigrani prije završetka jesenskog dijela prvenstva, koji završava 19. prosinca.