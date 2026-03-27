Novi problemi za Ancelottija: Protiv Hrvatske neće moći računati na najboljeg igrača

(AP Photo/Charles Krupa) via Guliver Image

Po informacijama iz brazilske nogometne reprezentacije prilično je izvjesno da u skorašnjem prijateljskom ogledu između Hrvatske i Brazila neće zaigrati nogometaš Barcelone Raphinha.

U četvrtak se na prijateljskoj utakmici u Bostonu, u kojoj je Francuska svladala Brazil 2:1, ozlijedio 29-godišnji Raphinha zbog čega je igru napustio na startu drugog poluvremena. Zvijezda Barcelone je ozlijedila preponu desne noge.

Najave su da bi Raphinha prisilno trebao napustiti krug reprezentacije te krenuti put Barcelone gdje će nastaviti s oporavkom.

Raphinha je već sezonama jedan od najboljih igrača Barcelone, a u karijeri je odigrao 36 utakmica za Brazil te je postigao 11 pogodaka.

Uoči dvoboja Hrvatske i Brazila svaka od tih reprezentacija je odigrala jedan prijateljski susret na američkoj turneji. Brazil je poražen od Francuske 1:2, u utakmici gdje su francuski strijelci bili Mbappe i Ekitike, dok je za Brazil gol zabio Bremer, a Hrvatska je u Orlandu svladala Kolumbiju s 2:1 golovima Vuškovića i Matanovića.

Hrvatska i Brazil igraju u Orlandu, u noći s utorka na srijedu, s početkom u dva sata po srednjeeuropskom vremenu.