Niko Sigur jedan od kandidata za nogometaša godine u Kanadi

LukaxKolanovic via Guliver

Velika čast za mladog igrača Hajduka.

Na Poljud je stigla vijest koja će odjeknuti i izvan granica Hrvatske: Niko Kristian Sigur, 22-godišnji veznjak Hajduka i reprezentativac Kanade, našao se među kandidatima za prestižnu nagradu najboljeg kanadskog nogometaša godine.

Kanadski nogometni savez objavio je popis nominiranih, a Sigur se našao rame uz rame s etabliranim imenima svjetskog nogometa. Konkurenciju mu čine:

Jonathan David (Juventus)

Promise David (Union Saint-Gilloise)

Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps)

Tajon Buchanan i Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Richie Lareya (Toronto)

Dayne St. Clair (Minnesota United)

Tani Oluwaseyi (Villareal)

Među njima – Sigur je najmlađi. Još veće iznenađenje popisa je izostanak Alphonsa Daviesa, kapetana Kanade i zvijezde Bayerna. Dugotrajna ozljeda držala ga je izvan terena devet mjeseci, a tek se nedavno vratio u igru, ulaskom u 88. minuti dvoboja Bayerna protiv Sportinga u Ligi prvaka.

Za Sigura, koji se posljednjih sezona profilirao kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača u Hajduku, nominacija predstavlja priznanje kontinuitetu, radu i napretku. Ona je i potvrda da njegovi nastupi u Hrvatskoj imaju odjek i preko Atlantika.