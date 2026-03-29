Legendarni Totti uoči ključne utakmice protiv BiH: ‘Mi ćemo pobijediti ili umrijeti’

Nogometna euforija u Bosni i Hercegovini dosegnula je vrhunac uoči ključne utakmice protiv Italije u Zenici, koja bi BiH mogla donijeti drugi nastup na Svjetskom prvenstvu.
Velik interes navijača stvorio je užarenu atmosferu, a ulaznice za susret na Bilinom polju planule su u rekordnom roku.
Iako je Italija favorit, jasno je da je čeka vrlo težak posao u takvom okruženju. Među onima koji su najavili susret je i legendarni Francesco Totti, koji je za SportItaliju istaknuo zahtjevnost utakmice, ali i povjerenje u izbornika Gennaro Gattuso.
“U utorak idemo u Bosnu i Hercegovinu, gdje nas očekuje teška i nezgodna utakmica. Nama je: pobijediti ili umrijeti”, rekao je Totti.
Na kraju je ipak izrazio optimizam:
“Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajnu utakmicu, ali i da će Gattuso znati upravljati emocijama i situacijom.”
