Hrvatski protivnik na SP-u remizirao s Južnoafričkom Republikom: Zabio i bivši HNL-ovac

Podijeli :

(AP Photo/Rick Scuteri) via Guliver Image

U petak navečer je Panama, suparnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, gostovala u Durbanu kod Južnoafričke Republike. Panama je slavila u prvom poluvremenu, Južna Afrika u drugom te je susret završio remijem od 1:1.

Nakon prvog dijela rezultat je, unatoč dominaciju Južnoafričke Republike, bio 1:0 za Panamu. Jedini strijelac bio je 32-godišnji Yoel Barcenas kojega se ljubitelji HNL-a sjećaju iz RNK Splita.

On je u splitskom klubu proveo kratki dio sezone 2015./2016. gdje je skupio osam nastupa u domaćem prvenstvu bez ijednog postignutog gola. Sada je član meksičkog Mazatlana za koji igra još od sezone 2022./2023.

Tu prednost koju je Panami osigurao Barcenas je Južna Afrika anulirala odmah na početku drugog poluvremena. Tada je za Bafanu Bafanu pogodio Oswin Appollis, veznjak Orlando Piratesa.

Bio je to posljednji gol na utakmici te je susret završen rezultatom 1:1. Za četiri dana će ove dvije reprezentacije ponovno odmjeriti snage.

Panama će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Engleskom, Hrvatskom i Ganom dok će JAR biti smješten s Meksikom, Južnom Korejom te Danskom ili Češkom.