Evo kolike šanse statističari daju BiH za odlazak na Svjetsko prvenstvo

Ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo spojio je Bosnu i Hercegovinu s Walesom, a jedina utakmica polufinala igrat će se 26. ožujka iduće godine u Walesu.
Pobjednik tog dvoboja pet dana kasnije bit će domaćin finala protiv boljeg iz para Italija – Sjeverna Irska, a taj će susret odlučiti putnika na Svjetsko prvenstvo.
Prema analizi stranice Football Meets Data, koja je provela 10.000 simulacija, BiH ima tek devet posto izgleda za plasman na Mundijal. U skupini A dodatnih kvalifikacija favorit je Italija s 48 posto, slijedi Wales s 38, dok je BiH treći izbor ispred Sjeverne Irske (pet posto).
Navodi se i da BiH ima 24 posto šansi za prolaz u gostima protiv Walesa, dok domaćin ima 76 posto izgleda. U drugom polufinalu Italija je veliki favorit s 84 posto, a Sjeverna Irska ima 16 posto.
BiH će u ožujku pokušati izboriti svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, nakon debitantskog pojavljivanja 2014. u Brazilu, gdje je ispala u skupini nakon poraza od Argentine i Nigerije te pobjede protiv Irana.
