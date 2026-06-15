Dok cijela zemlja sanja završnicu SP-a, zvijezda traži slobodne dane: ‘Ne želim to propustiti’

Najbolji igrač nogometne reprezentacije Belgije Jeremy Doku (24) trebao bi u srpnju, za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva, po prvi puta postati otac i krilni napadač želi prisustvovati porodu. ‌

Doku je kazao novinarima da bi njegova supruga Shireen trebala roditi u drugom tjednu srpnja, kada su na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku na rasporedu četvrtfinalni susreti, te da bi želio biti prisutan rođenju svog prvog djeteta, čak i ako se Belgija plasira u četvrtfinale.

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Belgijski mediji navode da bi mogao biti organiziran let privatnim avionom u Englesku, gdje bi se dijete trebalo roditi. Doku igra za engleski Manchester City, u kojem dijeli svlačionicu s hrvatskim reprezentativcima Joškom Gvardiolom i Mateom Kovačićem.