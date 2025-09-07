Dalić: Bit će mučenja i protiv Crne Gore, ova utakmica nosi poseban naboj

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Protiv Crne Gore želimo popraviti dojam s prošle utakmice, obećao je izbornik hrvatskih nogometaša Zlatko Dalić uoči novog kvalifikacijskog ogleda za odlazak na SP, u ponedjeljak protiv Crne Gore.

Utakmica na maksimirskom stadionu počinje u 20.45 sati, a Hrvatska želi nastaviti savršeni ritam. Kvalifikacije su otvorene gostujućom pobjedom 7-0 protiv Gibraltara, a potom je uslijedilo domaće slavlje 5-1 protiv Češke i u petak pobjeda 1-0 kod Farskih otoka.

„Naravno da nikakvog opuštanja nema. U utakmicu ćemo ući oprezno i odgovorno. Utakmica kao što je ova protiv Crne Gore donosi poseban naboj i posebno dokazivanje. To, dakako, ne znači ništa negativno i svjesni smo svih opasnosti koje može donijeti ovaj suparnik. Neće biti lako, ali naš je cilj pobjeda“, najavio je Dalić te se potom još nakratko vratio na ogled kod Farskih otoka.

„Nadamo se boljem nego li je bilo u petak na Farskim otocima. Nedostajalo nam je tada volje i energije, ali smo unatoč tome oborili rekord. Pretrčali smo 126 kilometra, ali silno smo se mučili. Bit će mučenja i protiv Crnogoraca. Znamo da imaju dobre igrače i ne trebamo im nikako dati puno prostora. Crna Gora je čvrsta momčad, igrat će s petoricom u fazi obrane, a mi se moramo vratiti našem stilu igre i pobijediti“.

Dalić je najavio da se momčadi priključio Josip Stanišić.

„Vratio se i odradit će trening. Šutalo je također spreman, a vraćaju nam se u momčad Modrić i Perišić. Majer isto tako konkurira za igru. Vjerujem svima koji su s nama i nadam se da ćemo odigrati kako treba“.