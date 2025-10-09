Cannavaru nije išlo u Dinamu, a na novom radnom mjestu krenuo je s pobjedom

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Fabio Cannavaro u četvrtak je debitirao na klupi uzbekistanske nogometne reprezentacije. Legendarni talijanski branič, koji prošle godine nije imao uspjeha s Dinamom, uspješno je započeo svoj novi mandat — u prijateljskoj utakmici Uzbekistan je svladao Kuvajt rezultatom 2:0.

Pogotke su postigli Eldor Šomurodov i Hozimat Erkinov u 10. i 19. minuti, dok je jedina mrlja na predstavi bio neiskorišteni jedanaesterac Otabeka Šukurova u drugom dijelu susreta. Za nekoliko dana Uzbekistan očekuje novi prijateljski ogled, ovoga puta protiv znatno jačeg protivnika — Urugvaja.

Podsjetimo, reprezentacija Uzbekistana već je osigurala svoj prvi povijesni nastup na Svjetskom prvenstvu, a na tom će ih putu voditi upravo Cannavaro, koji je prije tjedan dana preuzeo momčad od Timura Kapadzea, trenera zaslužnog za taj uspjeh, ali privremenog rješenja na klupi.

Cannavaro je prošle sezone bio jedan od čak četiri trenera Dinama. Na klupi zagrebačkog kluba proveo je oko četiri mjeseca, tijekom kojih je vodio 14 utakmica — ostvarivši sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. Nakon njegova odlaska momčad je privremeno preuzeo Sandro Perković, no Dinamo na kraju nije uspio osvojiti naslov prvaka HNL-a.