Cannavaro ima novi posao, vodit će debitanta na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Fabio Cannavaro dogovorio je preuzimanje klupe reprezentacije Uzbekistana i tako će, prema pisanju Fabrizija Romana, postati novi izbornik te selekcije uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. Ugovorni detalji su usuglašeni, a službeno potpisivanje očekuje se u sljedeća 24 do 48 sati.

Cannavaro je posljednji angažman imao u zagrebačkom Dinamu, koji je preuzeo tijekom zimske stanke prošle sezone. Na klupi je proveo 14 utakmica, ostvarivši sedam pobjeda, dva remija i pet poraza, a u travnju je dobio otkaz dok je Dinamo za Hajdukom zaostajao osam bodova.

Uzbekistan je već izborio svoj povijesni prvi nastup na svjetskoj smotri 2026., no u siječnju je ostao bez izbornika nakon što je Srečko Katanec odstupio zbog zdravstvenih problema. Kvalifikacije je priveo bivši reprezentativac Timur Kapadze, no Savez je odlučio potražiti trenera s međunarodnim iskustvom. U medijima se spominjao i Slaven Bilić, ali Cannavaro je postao prva opcija.

🚨🇺🇿 EXCL: Fabio Cannavaro verbally agrees to become new Uzbekistan head coach as part of World Cup 2026. Agreement in place on contract terms with formal documents expected to be reviewed and signed in 24/48h. Cannavaro, ready to accept as revealed on Monday. 🇮🇹 pic.twitter.com/0qdy6GSdEf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

Talijan već posjeduje izborničko iskustvo – 2019. nakratko je vodio kinesku reprezentaciju. Uz to, u trenerskoj karijeri sjedio je na klupama Guangzhou Evergrandea, Al Nassra, Tianjin Quanjiana, Beneventa, Udinesea te spomenutog Dinama. Kao igrač, Cannavaro je ostvario impresivnu karijeru, okrunjenu osvajanjem Zlatne lopte 2006. i naslovom svjetskog prvaka s Italijom.