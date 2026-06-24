VIDEO / Zmajevi lete prema nokaut-fazi: Pogledajte povijesne golove BiH u pobjedi protiv Katara

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar 3:1 u posljednjem kolu grupne faze.

Zmajevi su poveli u 29. minuti kada je Bašić pronašao Alajbegovića, a on se sjajnim prodorom oslobodio dvojice suparničkih igrača i preciznim udarcem u bliži kut svladao vratara Abunadu za 1:0.

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Samo pet minuta kasnije stigao je i drugi pogodak. Alajbegović je s lijevog krila poslao dugu loptu prema Edinu Džeki, koji je pucao iz prve. Lopta je pritom pogodila Al-Brakea, promijenila smjer i završila u mreži Katara za velikih 2:0.

Ipak, Katar se nije predavao. U 43. minuti igrači azijske reprezentacije dugo su kombinirali oko kaznenog prostora BiH, nakon čega je Junior s lijeve strane prizemno ubacio u peterac. Tamo se najbolje snašao Alhaydos i iz neposredne blizine pospremio loptu u mrežu za smanjenje na 2:1.

Pitanje pobjednika riješeno je u 81. minuti. Nakon kontinuiranog pritiska reprezentacije Bosne i Hercegovine i nekoliko odbijanaca u kaznenom prostoru Katara, najbolje se snašao Ermin Mahmić te iz blizine pogodio za 3:1. Tim pogotkom Zmajevi su potvrdili dominaciju i stigli nadomak plasmana u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

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