BiH bi mogla odigrati jednu od najbesmislenijih utakmica u povijesti nogometa

Održan je ždrijeb dodatnih kvalifikacija za plasman na SP 2026. u sjedištu FIFA-e u Zürichu. Doigravanje se igra u ožujku 2026. na jednu utakmicu, a Europa će kroz njega dati još četiri sudionika Mundijala.
Bosna i Hercegovina u polufinalu ide u goste Walesu, dok drugi polufinalni par čine Italija i Sjeverna Irska. Polufinala su 26. ožujka, a finale pet dana kasnije. Ako izbaci Wales, BiH će biti domaćin finala.
Kako prenosi novinar Gavin Cooney, FIFA je potvrdila neuobičajenu odluku: reprezentacije koje ispadnu u polufinalu morat će međusobno odigrati utakmicu istog dana kada se igra i finale – iako ta utakmica neće vrijediti ništa.
Razlog je čisto komercijalan: FIFA mora isporučiti određeni broj utakmica prema ugovorima za TV prava pa će ovim dobiti četiri dodatna susreta.
Primjerice, ako BiH ispadne od Walesa, a Sjeverna Irska od Italije, 31. ožujka bi se igrala utakmica Wales – Italija za odlazak na SP, dok bi BiH i Sjeverna Irska istodobno odradile potpuno nevažan i, kako navijači na X-u poručuju, “najbesmisleniji prijateljski susret” zbog odluke u kojoj je profit ponovno ispred sporta.
