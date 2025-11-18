VIDEO / BiH primila gol za 1:1, a onda ih je spasio VAR

Podijeli :

U posljednjem kolu skupine H Austrija je ugostila Bosnu i Hercegovinu u izravnom dvoboju za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Domaćinima je trebao pozitivan rezultat za osiguravanje Mundijala dok je BiH trebala pobjedu za plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo nakon 2014. godine. Odlično je krenulo za hrvatske susjede jer je u 12. minuti nakon kornera pogodio Haris Tabaković. Taj rezultat 1:0 trenutačno vodi Bosnu i Hercegovinu na Svjetsko prvenstvo. Loše vijesti su krajem prvog dijela stigle za BiH jer je Konrad Laimer zabio za 1:1. Međutim, javio se VAR koji je vidio prekršaj u začetku akcije i BiH se spasila. Do poluvremena se tako rezultat nije mijenjao što je značilo da je BiH 45 minuta udaljena od svog drugog SP-a.

