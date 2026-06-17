Autogol, VAR i Arnautovićev penal: Austrija teško do pobjede nad Jordanom

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AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

U susretu skupine J Svjetskog nogometnog prvenstva, odigranom na rasprodanom Levi's Stadiumu u San Franciscu, reprezentacija Austrije svladala je debitanta Jordan s 3:1 (1:0).

Austrija je susret otvorila u skladu s očekivanjima, nametnuvši posjed i kontrolu na sredini terena. Nagrada za takav pristup stigla je već u 20. minuti kada je Romano Schmid primio loptu na rubu kaznenog prostora i prekrasnim, preciznim udarcem pogodio same rašlje suparničkog gola za vodstvo od 1:0.

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Ipak, Jordan se pokazao kao iznimno žilav protivnik koji je kroz cijelo prvo poluvrijeme vrebao prilike iz brzih protunapada. Najveću prigodu za izjednačenje u prvom dijelu propustio je Musa Al-Taamari, čiji je silovit udarac uzdrmao gredu austrijskog gola.

Drugo poluvrijeme donijelo je potpunu ludnicu na terenu. Jordan je u nastavak ušao znatno hrabrije, a povijesni trenutak za njihovu državu zbio se u 50. minuti. Napadač Ali Olwan povukao je loptu s centra, sjajnim solo prodorom nanizao austrijsku obranu, ušao u kazneni prostor i od stative neobranjivo pogodio za 1:1, postavši tako prvi strijelac Jordana u povijesti svjetskih prvenstava.

Nakon primljenog pogotka austrijski izbornik povukao je radikalne poteze i u igru uveo iskusnog Marka Arnautovića, što je odmah podiglo pritisak pred jordanskim golom. U 68. minuti zbio se najkontroverzniji trenutak susreta. Nakon gužve iz kuta, Arnautović je ugurao loptu u mrežu za slavlje Austrijanaca, no u priču se umiješao VAR.

Nakon dugotrajnog pregledavanja snimke uz aut-liniju, sudac Dahane Beida poništio je pogodak jer je utvrđeno da je austrijski branič Stefan Posch igrao rukom neposredno prije nego što je lopta stigla do Arnautovića.

Ipak, pritisak Austrije urodio je plodom u 77. minuti, a junak jordanske obrane pretvorio se u tragičara. Nakon oštrog ubačaja iz još jednog kornera, jordanski branič Yazan Al-Arab nespretno je reagirao u pokušaju raščišćavanja, lopta ga je pogodila u leđa i odbila se iza leđa nemoćnog vratara Abulaile za 2:1.

U sudačkoj nadoknadi, koja je zbog brojnih prekida i VAR provjera trajala čak deset minuta, Jordan je bacio sve karte u napad i stvorio matnu situaciju u 93. minuti, no austrijska obrana uspjela je blokirati udarac. Na suprotnoj strani, Arnautović je u kontri izbio sam pred vratara, ali je pucao ravno u njega. No, Austrijanci su na kraju došli do penala nakon još jedne dugačke VAR provjere. Jordanski branič igrao je rukom, a njegovu grešku iskoristio je Arnautović pogotkom iz penala za konačnih 3:1.

Austrija je tako upisala prva tri boda na turniru, dok Jordan usprkos porazu može biti ponosan na sjajan otpor i povijesni nastup na najvećoj sceni.