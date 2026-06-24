Amerikanci: Samo je ovo spasilo Hrvatsku, Panama bi zabila gol

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Bahho Kara via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija teškom uspjela je slomiti otpor Paname (1:0) i golom Ante Budimira osvojiti ključna tri boda u Torontu.

Ipak, dok se u domaćim krugovima analiziraju Dalićeve promjene na poluvremenu, američki mediji fokusirali su se na jedan potpuno drugi, vanjski faktor koji je, prema njihovom mišljenju, prelomio susret.

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Poznati novinar CBS-a Chris Wittyngham analizirao je zbivanja na terenu i izdvojio trenutak koji je, prema njegovu viđenju, izravno spasio Hrvatsku od rezultatskog minusa u trenucima kada je Panama opasno dominirala.

“Jako je zanimljivo pratiti kako pauza za osvježenje utječe na igrače. Utakmica je u drugom poluvremenu posve promijenila smjer. Pogledajte samo pet minuta prije prekida: imali su pritisak, pogodili okvir gola, stvorili sjajnu priliku iz slobodnog udarca, i onda je uslijedila pauza”, primijetio je Wittyngham.

Američki analitičar smatra kako je taj prekid stigao u najgorem mogućem trenutku za suparnika, a poslužio kao savršen time-out za stručni stožer Vatrenih.

“Hrvati su se okupili, porazgovarali s Dalićem i krenuli ispočetka. To je jedna od tih umjetnih tvorevina elemenata Svjetskog prvenstva. U Torontu je bilo oko 20 stupnjeva, nije bilo stvarne potrebe za takvom pauzom. Panama bi vjerojatno i zabila da nije bilo tog prekida”, zaključio je Wittyngham.

Vatreni su nakon tog hlađenja i konsolidacije redova uspjeli sačuvati mrežu netaknutom i zasjeli na treće mjesto u skupini L, a potvrdu prolaska u osminu finala tražit će za tri dana u odlučujućem dvoboju protiv Gane.