Fifa u borbi protiv uvredljivog sadržaja na mrežama: Prijavljeno 30.000 objava, uključen i Interpol!

AP Photo/Michael Probst via Guliver

Međunarodna nogometna federacija objavila je podatak da je tijekom ove godine prijavila više od 30.000 uvredljivih objava platformama kojima upravljaju vlasnici društvenih mreža.

Uz to, Fifa je potvrdila da je 11 osoba prijavljeno policijama i tužiteljstvima tijekom 2025. godine, a da je jedna osoba prijavljena Interpolu.

Dodatno je pojašnjeno da su te osobe iz Argentine, Brazila, Francuske, Poljske, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država te da su sve prijavljene objave bile objavljivane tijekom natjecanja u organizaciji Fife.

“Na Međunarodni dan tolerancije želim još jednom naglasiti da nogomet mora biti uključivo mjesto – na terenu, na tribinama i na društvenim mrežama“, poručio je prvi čovjek Fife Gianni Infantino.

“Uz pomoć Fifinog servisa za zaštitu na društvenim mrežama (SMSP) i uz razvoj napredne tehnologije, a sve uz ljudsku ekspertizu, Fifa poduzima odlučne mjere kako bi zaštitila igrače, trenere, timske službenike i suce od ozbiljnih prijetnji na društvenim mrežama“, dodao je.

Fifa je pokrenula SMSP još 2022. godine u suradnji s FIFProom, koji je zapravo zadužen nadzirati, prijavljivati i blokirati uvredljiv i prijeteći sadržaj.

Fifa je trpjela kritike tijekom Svjetskog klupskog prvenstva zbog rasističkih uvreda koje su pristizale, ali nije Fifa bila ta koja je uvrede objavljivala ili pisala. Sustav je radio „punom parom“.

“Tijekom Svjetskog klupskog prvenstva SMSP je provjerio 2.401 aktivni račun na pet platformi, uključujući račune igrača, timskog osoblja i sudaca. Analizirano je 5,9 milijuna objava, 179.517 označeno je kao sadržaj koji zahtijeva dodatnu provjeru, a 20.587 prijavljeno je odgovarajućim platformama“, navedeno je u priopćenju Fife na ovu temu.

Kako je navedeno, otkako je sustav kreiran, vlasnicima platformi prijavljeno je više od 65.000 uvredljivih objava na mrežama.