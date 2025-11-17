Norveška je pomogla Hrvatskoj, evo što Vatrenima još treba da izbjegnu najteže protivnike na SP-u

Podijeli :

Damir Skomrlj/CROPIX via Guliver

Vatreni večeras u Crnoj Gori igraju posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. (20.45 sati).

Hrvatska nogometna reprezentacija mogla bi se ipak naći među 12 nositelja skupina u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je pobjedom 4:1 protiv Italije pomogla Hrvatskoj u ždrijebu za SP.

POVEZANO VIDEO / Dobre vijesti za Hrvatsku: Sjajna Norveška razbila Gattusovu Italiju i suvereno izborila SP! Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske protiv Crne Gore, Dalić će mijenjati prvih 11

Uoči završnice kvalifikacija Hrvatskoj su bila potrebna tri rezultata, a jedan se već ostvario zahvaljujući Norvežanima.

Preostala dva uvjeta su jasna: Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru, a Njemačka u isto vrijeme ne smije svladati Slovačku u Leipzigu. Samo u tom scenariju Dalićeva momčad preskače konkurenciju na Fifinoj ljestvici i ulazi među nositelje.

Ako Hrvatska ipak ne izbori prvi šešir, ždrijeb će biti nešto teži. Vatreni će tada moći igrati protiv reprezentacija iz prvog šešira, ali će izbjeći reprezentacije poput Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Senegala, Japana, Irana, Južne Koreje ili Ekvadora te vjerojatno i Švicarske te Danske.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.