Fifa oštro kaznila Srbiju za okršaj s Albanijom

Fifa je oštro kaznila Srbiju zbog ponašanja njezinih navijača protiv Engleske, što će izravno utjecati na ono što slijedi protiv Albanije u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

Nogometni savez Srbije izdao je priopćenje.

“Disciplinska komisija Fife donijela je odluku kojom se Nogometnom savezu Srbije izriče novčana kazna od 80.000 švicarskih franaka zbog incidenata vezanih uz red i sigurnost, kao i zbog neprimjerenog i diskriminirajućeg ponašanja određenih navijača tijekom kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026., Srbija – Engleska, odigrane 9. rujna 2025. na stadionu ‘Rajko Mitić’.

U odluci Disciplinske komisije FIFA-e navedeni su sljedeći prekršaji:

• neosiguranje reda i discipline unutar i oko stadiona,

• korištenje lasera i neprimjerenih gesti, riječi i predmeta,

• ometanje tijekom izvođenja državnih himni,

• diskriminirajuće ponašanje određenih navijača.

Uz novčanu kaznu, Nogometnom savezu Srbije naloženo je da sljedeću utakmicu Fifa A natjecanja (protiv Albanije u Leskovcu) odigra s ograničenim brojem gledatelja. Tom prilikom, najmanje 20% kapaciteta tribina, prvenstveno iza golova.

U skladu s odlukom, Nogometni savez Srbije dužan je najkasnije do deset sati dostaviti Svjetskoj nogometnoj federaciji plan rasporeda sjedenja najkasnije 10 dana prije utakmice, s mogućnošću, uz prethodno odobrenje Fife, popunjavanja dijela kapaciteta zajednicama i skupinama od posebnog interesa (obitelji, studenti, organizacije usmjerene na borbu protiv diskriminacije). Plan mora uključivati ​​i jasne aktivnosti protiv diskriminacije (poput nošenja majica ili isticanja transparenata s takvim porukama).

Nogometni savez Srbije postupit će u skladu s odlukom i poduzeti sve mjere kako bi spriječio ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti”, navodi se u priopćenju.