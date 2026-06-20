FIFA objavila tko sudi utakmicu Hrvatske i Paname

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xloulidiphotox via Guliver

Gabonska sudačka postava dijelit će pravdu u ključnoj utakmici Vatrenih.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u noći s utorka na srijedu očekuje drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, a protivnik će joj biti Panama.

Nakon neuspjeha protiv Engleske u prvom kolu, izabranici Zlatka Dalića u Torontu tražit će prve bodove na turniru. Susret bi mogao imati veliku važnost u borbi za prolazak skupine L jer bi novi posrtaj znatno otežao hrvatske izglede za plasman u nokaut-fazu.

Početak utakmice zakazan je za 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno za 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu. Uoči dvoboja FIFA je potvrdila i službene osobe koje će dijeliti pravdu na terenu.

Za glavnog suca određen je Gabonac Pierre Atcho, sudac s bogatim iskustvom u međunarodnim natjecanjima. Uz njega će uz aut-linije biti njegovi sunarodnjaci Boris Ditsoga i Amos Abeigne.

Ulogu četvrtog suca preuzet će Saudijac Khalid Alturais, dok će pričuvni pomoćni sudac biti njegov zemljak Mohammed Alabakry.

Vatreni u ovaj susret ulaze pod pritiskom rezultata nakon poraza 4:2 od Engleske u prvom kolu. Hrvatska se tijekom te utakmice dva puta uspjela vratiti iz rezultatskog zaostatka, no na kraju je ostala praznih ruku. Upravo zato dvoboj s Panamom nosi dodatnu težinu i mogao bi biti ključan za nastavak natjecanja.