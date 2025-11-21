FIFA kritizirana zbog postera bez Ronalda i Modrića, izbrisali su ga i objavili novi

Podijeli :

FIFA

FIFA je sa svojih profila na društvenim mrežama uklonila prvi službeni poster Svjetskog prvenstva 2026. godine, a strani mediji navode da je razlog tome negodovanje navijača.

Nakon što je postalo poznato 42 od 48 reprezentacija koje će putovati u SAD, Meksiko i Kanadu, FIFA je objavila prvi promotivni poster s prikazom nogometaša iz svih kvalificiranih zemalja.

Na posteru su se našli brojni poznati igrači, među njima Erling Haaland, Kylian Mbappé, Sadio Mané, Mohamed Salah i Lionel Messi. No, na iznenađenje mnogih, Cristiano Ronaldo nije bio među njima. Umjesto njega, jedini predstavnik Portugala bio je Bruno Fernandes, prikazan uz Austrijanca Marka Arnautovića.

Nakon lavine reakcija navijača na društvenim mrežama, FIFA je u četvrtak uklonila poster sa svog službenog X profila. Nije službeno potvrđeno zašto je objava obrisana, no strani mediji nagađaju da je povučena zbog kritika oko Ronaldova izostanka. Portal SPORTbible navodno je zatražio komentar od FIFA-e.

Na starom je plakatu izostajao i Luka Modrić, koji je također dodan na novoj verziji. Hrvatsku je na prvom plakatu predstavljao Joško Gvardiol. Dodana je i fotografija Messija s peharom Svjetskog prvenstva, a tu je i Marokanac En-Nesyri.