Evo zašto Belgija nije dobila penal, iako je Rodri igrao rukom u kaznenom prostoru

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Belgijci su tražili kazneni udarac, no sudac Michael Oliver nije puno dvojio.

U 62. minuti četvrtfinalnog dvoboja između Španjolske i Belgije, pri rezultatu 1:1, Belgijci su tražili kazneni udarac zbog igranja rukom u šesnaestercu. Rodri je zaustavio loptu rukom, no glavni sudac Michael Oliver odmah je dao znak da se igra nastavi, a nije zatražena ni VAR provjera.

Prema Pravilima nogometne igre, Oliverova odluka bila je ispravna. Naime, igranje rukom nije prekršaj ako lopta u ruku igrača dođe nakon dodira njegova suigrača. Upravo se to dogodilo u ovoj situaciji jer je lopta prije Rodrijeve ruke pogodila Aymerica Laportea.

Postoji, međutim, jedna iznimka. Kada lopta nakon dodira ruke u napadačkoj akciji odmah završi u pogotku, takav se gol mora poništiti, čak i ako je lopta prethodno došla od suigrača. Budući da u ovom slučaju nije bilo takve situacije, nije bilo ni razloga za dosuđivanje kaznenog udarca.

Španjolska je na kraju slavila 2:1 te izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv Francuske.