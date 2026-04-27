Legenda Dinama iz 1982. o novom naslovu za SK: Svi veliki dinamovci boje se jedne stvari uoči Europe!

Legendarni Dinamov igrač iz šampionske 1982. godine, Milivoj Bračun, analizira novu titulu, hvali Mišića i Diona Drenu Belju te otkriva čega se legende kluba najviše pribojavaju uoči novih europskih izazova sljedeće sezone.

Dinamo je osigurao naslov prvaka nakon remija Rijeke i Hajduka na Rujevici pa im dvoboj na Maksimiru s Varaždinom nije bio toliko rezultatski važan. Unatoč tome, momčad Marija Kovačevića upisala je pobjedu od 2:1 te je došla do ukupno 76. boda u SuperSport HNL-u.

O novom velikom uspjehu kluba za Sport Klub govori legendarni Dinamov igrač iz šampionske 1982., Milivoj Bračun.

Kako ste vidjeli ovu utakmicu protiv Varaždina i je li po vama bila vidljiva nervoza kod igrača Dinama?

“Pa normalno, kad si malo u takvoj slavljeničkoj atmosferi, malo se i opustiš, malo lošije kreneš. Ali sve u svemu u Dinamu je to iskontrolirano. Prvo poluvrijeme nije bilo tako dobro, ali u drugom su proradili koliko treba. Kad je publika tražila pobjedu, oni su počeli igrati kao da su se probudili.”

Jeste li očekivali toliko ljudi na stadionu, s obzirom na to da protivnik nije bio tako atraktivan, ali opet – čekala se samo službeno ta potvrda naslova?

“Pa bez daljnjega. Prošle godine nismo bili prvaci i normalno je da je to bio trenutak da se privuče dosta publike i baš mi je drago da je došlo više od 15.000 ljudi.”

Kako komentirate napadača Dinama Diona Drenu Belju koji lovi rekord Eduarda da Silve. Trenutačno je Beljo na 29 golova?.

“Pa dobro, kad napadač proradi, kad ga krene, to ide onda u nizu. Isto kao kada ne ide, pa si u problemima. Beljo je bio staložen, čekao je moment i kada je krenuo, evo ga, drži formu i zabija redovito.”

Jeste li očekivali da će on baš ovako zabijati u Dinamu kad je potpisao? I uz to vezano pitanje – ima li on sada potencijal da se nađe na Dalićevom popisu?

“Dobro, to za reprezentaciju je teško pitanje i nije za mene nego za Dalića. Što se tiče Dinama, mislim da svaki napadač koji dođe u Maksimir mora minimalno zabiti iznad 20 golova.”

Ali kad vas pitam kao bivšeg nogometaša i trenera, ima li Beljo kvalitete za reprezentaciju po vama?

“Normalno da ima, to bez daljnjega. A sad, u konkurenciji drugih napadača kojih ima dosta, Dalić najbolje zna što mu treba za Svjetsko prvenstvo. A Beljo ima ogroman potencijal, a uostalom bio je i mladi reprezentativac. Što želim reći? Onaj tko prođe kroz mladu reprezentaciju, zna taj osjećaj kad igraš za nacionalnu vrstu. A ove godine je stvarno proradio na najvišem nivou i neka tako nastavi.”

Možete li mi reći još neku riječ o igračima koji su vas se dojmili iz Dinama ove sezone, a da su vam ostali u sjećanju?

“Nije to jedan ili dva igrača, ali ako moram izdvojiti jednog mislim da je Josip Mišić taj koji je držao sve konce u svlačionici. Po meni je on odigrao jednu od najboljih sezona u Dinamu! Baš je dominirao.”

A što kažete za velikog talenta u momčadi Luku Stojkovića kojeg se povezuje s mogućim velikim transferom?

“Bez daljnjega, Stojković je veliki potencijal. Imamo sreću što nije otišao u zimu, znamo, za tako malo novaca. Mislim da će Dinamo sigurno povući više od 10 milijuna eura od njega.”

S kim ste iz šampionske generacije 1982. gledali utakmicu Dinama za naslov?

“Gledao sam tekmu zajedno s ‘Minkom’, Markom Mlinarićem. Obojica smo zadovoljni sezonom i složili smo se da imaju taj neki fajterski stav i da su dečki dobili pobjednički mentalitet. Zaključili smo da treba još dignuti kvalitetu za Europu. Što se tiče prvenstva, to nije problem jer to smo lako riješili, ali što se tiče Europe, svi mi veliki dinamovci bojimo se da se ne prodaju glavni igrači. Ako ih prodaju, onda smo opet u problemu i opet sve treba uigravati. Zna se što je Dinamo, Liga prvaka mora biti prioritet broj jedan! Evo, možda je dobro da Beljo i Stojković ipak ne idu na Svjetsko prvenstvo u lipnju da budu spremni za Dinamo u Ligi prvaka, ha, ha. Naravno, šalim se malo.”

Treneri su u Dinamu uvijek pod posebnim povećalom. Trener Kovačević često se nalazio na udaru kritika zbog nekoliko loših rezultata, ali pobjeda je sve kritičare primirio. Kako to komentirate?

“Kad si trener Dinama, onda si stalno na iglama. Kad pobjeđuješ, sve je normalno. Čim nešto ne krene kako treba, normalno da si ti prvi na udaru. Trener si i uvijek si prvi na piku. Da ne valja, da nije u redu, da je ovo, da je ono. Znači, samo treba strpljenja s ljudima i vjerovati u ljude. Evo, to se i pokazalo – vjerovalo se.”

Pričali smo prije kako je skoro cijela momčad nova. Evo, Mišić je ostao od tih veterana, pa Nevistić, vratio se Livaković, a tu je i Stojković. Svi ostali su novi? Nakon što su osvojili naslov prvaka nekoliko kola prije kraja da još napadaju Kup. Mogu li osvojiti Kup u Osijeku protiv Rijeke?

“Ma bez daljnjega je Dinamo favorit, ali isto tako Rijeka je vrlo nezgodna u jednoj utakmici. Bit će vrlo zanimljivo finale Kupa. Ali, naravno dajem prednost Dinamu.”

Za kraj vas molim nekoliko riječi o HNL-u. Dinamo je prvak, a s druge strane Osijek je ove sezone imao baš turbulentnu sezonu?

“Osijek je imao super turbulentnu sezonu! Ali dobro, mislim da je važno što je Osijek ipak ostao u prvoj ligi. Imaju kvalitetnu ekipu, ali ove sezone su baš loše krenuli, a kad uđeš u lošu seriju i imaš probleme unutar kluba, to se vidi na momčadi – da nije to to. U smislu kadra imaju dobre igrače, ali normalno, ovisiš puno i o atmosferi u klubu i oko njega.”

To se osjetilo kod Dinama prošle sezone kad je Rijeka uzela duplu krunu. Ta je sezona za Dinamo bila baš turbulentna?

“Da, to smo svi mi dinamovci osjetili prošle godine na svojoj koži kad je bila baš turbulentna situacija oko kluba. Rijeka je to najbolje iskoristila i uzela je duplu krunu. A ta ista Rijeka ove sezone nije bila tako dobra, a razlog je taj što ne možeš s tom dužinom klupe igrati na tri fronta: Europa, prvenstvo i Kup. Ali ako Rijeka osvoji Kup, oni će po meni imati maksimalno uspješnu sezonu. Daleko su dogurali u Europi, a ako osvoje Kup, opet su jednu kantu donijeli kući.”