Evo kome sad superračunalo daje najviše šanse da osvoji Ligu prvaka

Champions League 2. lis 202510:53 0 komentara
Nakon odigranog drugog kola ligaške faze Lige prvaka, ažurirala se lista favorita.

Superračunalo Opta je na temelju podataka i statistika ažuriralo listu favorita za naslov u Ligi prvaka u sezoni 2025./26.

Prema novim izračunima, Arsenal Mikela Artete preuzeo je vrh ljestvice favorita. Imaju sada najviše šanse za osvojiti, nešto više od 18 posto.

Iza njega slijede Liverpool s 14.70 posto te Paris Saint-Germain s 13.96 posto.

Na četvrtom i petom mjestu nalaze se prošlogodišnji favoriti Manchester City i Bayern Munchen. Šesto i sedmo mjesto zauzimaju španjolski velikani Barcelona i Real Madrid.

