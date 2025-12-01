Evo kolike šanse superračunalo daje Hrvatskoj za osvajanje Svjetskog prvenstva

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija se sa svim pobjedama u kvalifikacijama plasirala na Svjetsko prvenstvo koje se 2026. godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ždrijeb će se održati 6. prosinca u Washingtonu, a Hrvatska će se naći u drugom jakosnom šeširu.

Nakon što su Dalićevi izabranici prošla dva Mundijala završili s medaljama, superračunalo je izračunalo koje šanse sljedeće godine ima za osvajanje. Prema izračunu koji je objavila Opta, Hrvatska ima tek 1.1% šanse.

Tri glavna favorita za zlato su Španjolska, Francuska i Engleska, a Hrvatska je na 14. mjestu gdje je izjednačena s Meksikom.