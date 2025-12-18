Evo kolika je zarada Rijeke u Konferencijskoj ligi

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Nogometaši Rijeke remizirali su 0:0 sa Šahtarom u Krakovu u posljednjem, šestom kolu Konferencijske lige te osigurali plasman u nokaut-fazu natjecanja. Hrvatski prvak završio je ligašku fazu na 16. mjestu s devet osvojenih bodova, čime je izborio europsko proljeće prvi put nakon čak 45 godina

Remi protiv Šahtara donio je Rijeci dodatnih 133 tisuće eura, a uspješna europska sezona značajno je napunila i klupsku blagajnu. Sam plasman u ligašku fazu Konferencijske lige vrijedio je 3,2 milijuna eura, dok je nastup u drugom pretkolu Lige prvaka donio još 350 tisuća eura. Prolasci kroz ostala pretkola donijeli su dodatnih 525 tisuća eura.

U ligaškoj fazi Konferencijske lige Rijeka je za dvije pobjede zaradila ukupno 800 tisuća eura, dok su tri remija vrijedila 399 tisuća eura. Plasman među 24 najbolje momčadi natjecanja donio je još 200 tisuća eura.

Ukupno gledano, Rijeka je ove sezone u Europi zaradila oko 5,5 milijuna eura, uz povijesni rezultat i povratak na europsku scenu u proljeće.