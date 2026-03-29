VIDEO / Wembanyama predvodio Spurse do pobjede, slavili i Pistonsi

San Antonio Spursi svladali su u gostima Milwaukee Buckse s 127:95, dok su Detroit Pistonsi pobijedili, također u gostima, Minnesotu s 109:87.

Stephon Castle ostvario je svoj četvrti triple-double sezone i bio je među sedam suigrača s dvoznamenkastim brojem postignutih koševa, dok je gostujući San Antonio lagano došao do svoje osme uzastopne pobjede nad Milwaukeejem.

Spursi su pobijedili 13. put u posljednjih 14 utakmica i ostaju odmah iza Oklahoma Cityja i po prvom mjestu na Zapadu i po najboljem omjeru u ligi. San Antonio zaostaje dvije utakmice za braniteljem naslova Thunderom, a ostalo je još osam utakmica do kraja.

Castle je završio s 22 poena, 10 skokova i 10 asistencij, a Victor Wembanyama predvodio je Spurse s 23 koša i 15 skokova. Gary Trent Jr. postigao je 18 poena za Buckse, koji su šestu utakmicu zaredom igrali bez Giannisa Antetokounmpa (lijevo koljeno).

Tobias Harris postigao je 18 koševa uz šut 7 od 10, a Detroit se odvojio od Minnesote i ostvario uvjerljivu pobjedu u Minneapolisu. Ronald Holland II i Daniss Jenkins postigli su po 13 koševa za Pistonse, koji su pobijedili šesti put u sedam utakmica. Paul Reed dodao je 12 poena s klupe, a Jalen Duren ostvario je double-double s 10 poena i 13 skokova.Donte DiVincenzo predvodio je Timberwolvese s 22 poena i pogodio pet šuteva za tricu, a Rudy Gobert završio je utakmicu s 14 koševa i 12 skokova.

Joel Embiid je postigao 29 poena i napravio veliku blokadu u posljednjim sekundama dok su se Philadelphia 76ersi vratili s 15 koševa zaostatka i pobijedili domaćine Charlotte Hornetse 118-114 u subotu.

Philadelphia je prekinula niz od pet pobjeda Charlottea i osvojila sezonsku seriju protiv Hornetsa od 2-1. Paul George, u svojoj drugoj utakmici nakon 25 utakmica suspenzije zbog kršenja uvjeta ligaškog programa protiv droga, završio je s 26 poena, a Tyrese Maxey je također postigao 26 poena nakon što je propustio 10 utakmica zbog ozljede prsta.

Brandon Miller je postigao 29, dok je LaMelo Ball dodao 20, a Coby White 16 za Hornetse, koji su osigurali mjesto u play-in turniru nakon što su Milwaukee Bucksi ranije tijekom dana izgubili od San Antonio Spursa. Charlotte nije ušla u doigravanje od 2022.

Nickeil Alexander-Walker postigao je 27 poena, Jalen Johnson dodao je 26 poena i 10 asistencija, a domaća Atlanta je zadržala pobjedu protiv Sacramenta. Bila je to 500. pobjeda trenera Quina Snydera u karijeri, postavši šesti aktivni glavni trener NBA lige i 41. u povijesti lige koji je dosegao tu razinu. CJ McCollum postigao je 22 poena, dok je Jock Landale završio s 19 poena i 13 skokova za Hawkse. DeMar DeRozan predvodio je Kingse s 22 poena.

