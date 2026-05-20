Matanović s Freiburgom ide po povijesni trofej u Europa ligi, može li postati tek drugi Hrvat koji je zabio u finalu?

Aston Villa i Freiburg od 21 sat u Istanbulu igraju finale Europa lige. Prema najavama, hrvatski reprezentativac Igor Matanović trebao bi započeti utakmicu u prvih 11 njemačke momčadi.
Engleski klub traži svoj prvi europski trofej nakon više od 30 godina, dok Freiburg igra prvo europsko finale u svojoj povijesti. Villa je posljednji veliki trofej osvojila 1996. u Liga kupu, dok Nijemci večeras love povijesni uspjeh na međunarodnoj sceni.
U kontekstu hrvatskih nogometaša u finalima Europa lige (bivši Kup UEFA), samo je Nikola Kalinić postigao pogodak u završnoj utakmici. Bilo je to 2015. godine, kada je u finalu između Dnjipra i Seville (2:3) zatresao mrežu u sedmoj minuti susreti.
Ukupno je 11 hrvatskih nogometaša osvajalo ovo natjecanje: Mladen Ramljak, Luka Peruzović, Mario Stanić, Ivica Olić, Ivica Križanac, Darijo Srna, Ivan Rakitić, Šime Vrsaljko, Mateo Kovačić, Kristijan Jakić i Mario Pašalić, a Matanović bi se večeras, ako Freiburg dođe do naslova, mogao pridružiti kao 12. Hrvat s osvojenim trofejem u ovom natjecanju.
