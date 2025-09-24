Beljo: Velika utakmica za nas! Ovaj Fenerbahče može igrati u Ligi prvaka

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Sjajni Dion Drena Beljo predvodio je Dinamo na putu prema prvi europskim bodovima u aktualnoj sezoni.

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone.

“Modri” ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

Dinamo je bio sjajno organiziran, energetski odličan i što je najvažnije efikasan. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za “Modre” zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za Fener je bio Sebastian Szymanski (25).

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao upravo junak Modrih – Dion Drena Beljo:

“Osjećam se izvanredno, velika utakmica za nas, prva tri boda, svi smo zadovoljni. Ova ekipa Fenerbahčea može igrati u Ligi prvaka. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu. Bila je uzbudljiva utakmica. Hvala navijačima na izuzetnoj podršci. Bili su nam vjetar u leđa. Taktički smo se jako dobro pripremili.

Bilo smo kompaktni u srednjem bloku. Kvaliteta naših igrača došla je do izražaja. Odrađivali smo dobro situacije jedan na jedan i tu stjecali prednost. Prvi gol sam zabio dosta sretno, lopta mi se odbila. Napokon su moje duge noge poslužile nečemu.

Kod drugog gola sam samo popratio akciju Hoxhe i zabio. Čeka nas težak ritam, ali ne bojimo se toga. Ima igrača koji nisu danas ni igrali, a mogu pridonijeti ekipi”, rekao je Dion Drena Beljo nakon utakmice.”