Ercegu Vječni derbi na Poljudu, Kolariću ‘hlađenje’

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver Image

Objavljene su sudačke delegacije za predstojeće 25. kolo SuperSport HNL-a. Najviše pažnje privlači nedjeljni derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama, koji će voditi Mateo Erceg iz Benkovca. Patrik Kolarić, koji je dijelio pravdu u Jadranskom derbiju Kupa, ovaj put nije delegiran ni za jedan susret.

Istra 1961 – Osijek (Petak, 6.3.2026. u 18:00h) suci: Duje Strukan (Split), Alen Jakšić (Split), Vice Vidović (Solin), Filip Dragašević (Zagreb), VAR Fran Jović (Zagreb), AVAR Dario Kulušić (Šibenik)

Gorica – Slaven Belupo (Subota, 7.3.2026. u 15:00h) suci: Ivan Vukančić (Benkovac), Kruno Šarić (Županja), Marko Maloča (Zagreb), Ante Ćulina (Zagreb), VAR Ante Ćuljak (Zagreb), AVAR Anto Marić (Zagreb)

Lokomotiva – Varaždin (Subota, 7.3.2026. u 17:15h) suci: Antonio Melnjak (Rijeka), Ivan Mihalj (Velika Gorica), Patrik Krmar (Zaprešić), Ivana Martinčić (Križevci), VAR Ivan Bebek (Rijeka), AVAR Luka Pajić (Rijeka)

Hajduk – Dinamo (Nedjelja, 8.3.2026. u 15:00h) suci: Mateo Erceg (Benkovac), Ivan Janić (Ilok), Kristijan Novosel (Valpovo), Patrik Pavlešić (Duga Resa), VAR Mario Zebec (Cestica), AVAR Goran Pataki (Đakovo)

Vukovar 1991 – Rijeka (Nedjelja, 8.3.2026. u 17:45h) suci: Igor Pajač (Sv Ivan Zelina), Luka Kurtović (Osijek), Filip Derd (Darda), Jakov Titlić (Potravlje), VAR Ante Ćuljak (Zagreb), AVAR Luka Pušić (Zagreb)