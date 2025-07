Enrique o udaranju igrača Chelseaja: Glup sam

Podijeli :

AP Photo/Pamela Smith via Guliver

Nakon finala Svjetskog klupskog prvenstva u East Rutherfordu došlo je do gužve između igrača PSG-a i Chelsea u kojoj je sudjelovao i trener francuskog sastava Luis Enrique.

Kamere su zabilježile i kako Luis Enrique u jednom trenutku gura napadača Chelsea Joaoa Pedra koji potom pada na tlo.

Španjolski stručnjak je nakon utakmice pokušao umanjiti važnost incidenta koji je izbio kada se vratar PSG-a Gianluigi Donnarumma svađao s Pedrom.

“Na kraju utakmice dogodila se situacija za koju vjerujem da su je svi mogli izbjeći,” rekao je Luis Enrique na konferenciji za novinare nakon utakmice.

“Moj cilj i namjera, kao i uvijek, jest pokušati smiriti igrače kako više ne bi bilo problema. Iznutra postoji velika napetost, veliki pritisak,” dodao je opisavši situaciju s Pedrom.

“Glup sam. Stajao sam tamo, on me gura, ja guram njega, a on se baci“, tako je Luis Enrique objasnio slijed događaja.

VIDEO / Kaos na kraju finala Klupskog SP-a, Luis Enrique udario igrača Chelseaja

Međutim, kada je bilo riječ o utakmici, Enrique je ostao bez odgovora nakon brutalnog razbijanja “Bluesa” u finalu klupskog SP-a.

“Nogomet je takav. Ne može se sve objasniti,” rekao je Enrique.

“Mi nismo gubitnici, ovdje nema gubitnika. Na ovoj razini sporta nema gubitnika,” poručio je.