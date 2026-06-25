Englezi: Arsenal kreće u lov na brazilsku zvijezdu

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(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

U četvrtak navečer u engleskom medijskom prostoru pojavila se informacija da je Arsenal zagrizao za brazilskog reprezentativca koji trenutačno igra u Newcastleu te se nalazi na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Tu vijest je objavio Craig Hope, novinar blizak Newcastleu. Engleski novinar ističe kako je Arsenal već održao razgovore s agentima Bruna Guimaraesa. Brazilski reprezentativac nije izrazio želju za odlaskom iz kluba te ima još dvije godine ugovora sa Svrakama.

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Mikel Arteta je već ranije htio dovesti Guimaraesa u klub, ali se 2022. godine pri odlasku iz Lyona Brazilac odlučio za Newcastle. Arsenal ovoga ljeta gleda nekoliko opcija u veznom redu pa se očekuje da će se nakon Svjetskog prvenstva ubrzati posao oko dovođenja Morgana Rogersa, a ubrzo bi trebao stići i 16-godišnji Jeremy Monga koji je ujedno i treći najmlađi igrač u povijesti Premier lige koji je upisao nastup.

Što se tiče Guimaraesa, on je na ovom Svjetskom prvenstvu upisao već tri asistencije te je u svakom susretu (Maroko, Haiti, Škotska) igrao od prve minute za Brazil. Njegov Selecao izborio je šesnaestinu finala gdje čeka drugoplasiranu ekipu iz skupine F (Nizozemska, Japan, Švedska).